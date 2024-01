Taylor Swift da record, batte anche Elvis Presley. Ma i Beatles...

Taylor Swift da record, batte anche Elvis Presley

Taylor Swift batte anche il grandissimo Elvis Presley: la 34enne pop star americana ha conquistato il titolo, detenuto sin qui dal re del rock and roll, di cantante solista i cui album sono rimasti in testa per più settimane nella hit parade di Billboard.

"1989 (Taylor Version)" ha conquistato al primo posto di Billboard alla fine del 2023 permettendo così a Taylor Swift di sfondare il 'muro' delle 67 settimane stabilito dal Elvis.

Taylor Swift record, ma i Beatles sono ancora lontani

Per arrivare ai Beatles dovrà percorrere ancora tanta strada: gli album dei quattro ragazzi di Liverpool sono stati Number One per 132 settimane.

Taylor comunque ha anche un altro record: il maggior numero di album che hanno debuttato al primo posto consecutivamente: sono 13, grazie alla decisione di ri-registrare rapidamente tutta la sua musica dopo che l'ex manager Scooter Braun ha acquistato la sua vecchia etichetta discografica, Big Machine Records, con conseguenti diritti d'autore sulle registrazioni originali.