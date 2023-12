Totti-Blasi, rispunta Flavia Vento: "Vi svelo tutta la verità su Francesco"

Divorzio Totti-Ilary, Flavia Vento svela quanto è accaduto con l'ex capitano della Roma

Flavia Vento torna a parlare di una questione che da ormai mesi e mesi sta tenendo banco nel gossip italiano: il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Come riporta Leggo.it, il tema è tornato caldo dopo la pubblicazione di Unica, il docufilm targato Netflix che offre la versione della conduttrice e che parla dei tradimenti dell'ex marito. La showgirl è infatti stata per anni al centro delle chiacchiere su una presunta scappatella con l'allora capitano della Roma. E, per questo motivo, proprio Flavia Vento, oggi, fa sapere che presto dirà tutto quello che ha da dire a riguardo attraverso un post su X (ex Twitter). Quali saranno le sue confessioni?

A breve visto che mi nominano tutti dirò la verità tra me e Francesco Totti pic.twitter.com/GMPxBMqyKb — Flavia vento (@Flaviaventosole) December 5, 2023

Ecco chi è Flavia Vento

Flavia Vento è una nota soubrette, attrice ed ex modella italiana, nata a Roma il 17 maggio del 1977 da madre olandese e da padre italiano. Flavia ha conseguito la maturità linguistica e ha poi subito intrapreso l’attività di modella a Milano e Parigi. La sua carriera televisiva ha inizio nel mondo degli spot: nel 1995 ha partecipato a quello della Neutro Roberts e nel 1998 a quello della Ferrero Rocher.

La notorietà, però, la raggiunge con la partecipazione alla trasmissione 'Il lotto alle otto' nel 1999. Successivamente, sarà il programma televisivo 'Libero' a renderla nota al pubblico televisivo come “valletta sotto il tavolo”. Nel 2005 è ritornata in televisione e ha condotto 'Striscia La notizia' insieme a Pino Insegno e Pino Campagna. Negli ultimi anni è spesso intervenuta come ospite o come opinionista in più programmi televisivi: Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Quelli che il calcio.