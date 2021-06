Vaccino Covid, Rivera umilia Burioni: "Non so chi sia, giocava con me?"

Vaccino Covid, è scontro sul tema tra Gianni Rivera e Roberto Burioni. Il primo attacca il virologo sulla popolarità. Lui risponde con un acido commento su Twitter

Gianni Rivera non è proprio convinto del vaccino Covid-19 e ha voluto ribardirlo pubblicamente la sua opinione in merito, che ha portato al scontro con il celebre virologo Roberto Burioni. "Io non mi sono inventato niente. I vaccini non li hanno sperimentati e li hanno messi in vendita così. Se lo farò? Non ci penso proprio", ha dichiarato l'ex calciatore a Porta a Porta.

Vaccino Covid, Rivera: "Non lo farò, non è sperimentato. Burioni? Non so chi sia, conosco Buriani"

Il Godel Boy italiano ha quindi ribadito il concetto anche nel suo intervento a La Zanzara: "Perfino Draghi ha detto che ci sono delle varianti che possono rendere inutili le vaccinazioni. I vaccini non li hanno sperimentati e li hanno messi in vendita così… Io non mi sono inventato niente, tanti virologi la pensano come me. Il problema è che non danno pubblicità a quelli che non la pensano come me. Molti virologi dicono che questi vaccini non sono stati sperimentati".

A questo punto i conduttori hanno fatto notare a Rivera che la sua posizione sul vaccino Covid-19 è assolutamente contraria a quella di Burioni. L'ex politico per Forza Italia ha quindi così risposto: "Non so nemmeno chi è. Io mi ricordo Buriani, che giocava con me… Si vede che è diventato popolare e ne ha approfittato. Non invitano quelli che la pensano come me. Nemmeno mia moglie si vaccina, la pensa come me. - ha aggiunto - Ognuno alla fine si fa le proprie idee e le porta avanti. Io non vado negli assembramenti, sono tranquillo".

Vaccino Covid, Burioni risponde a Rivera: "Un 78enne che non si vaccina è uno sprovveduto"

L'attacco frontale nei suoi confronti non è passato inosservato e Burioni è quindi passato al contrattacco su Twitter, piattaforma su cui fa divulgazione sul tema dei vaccini ormai da diversi anni: "Di un 78enne che non si vaccina contro Covid-19 sono evidenti due tratti del carattere: la dabbenaggine ma soprattutto il coraggio. Perché rispondere? E' uno sportivo che tantissimi (me incluso) amano".