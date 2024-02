"Vengo anch'io”: Garrone e il cast di “Io Capitano” in partenza per il Senegal

Garrone e il cast di “Io Capitano” in partenza per il Senegal per presentare il film nei villaggi e nelle comunità

“Io capitano” torna in Senegal, da dove il viaggio è partito: il film di Matteo Garrone, candidato agli Oscar, partirà ad aprile, grazie al progetto “Vengo anch'io” di Cinemovel Foundation in collaborazione con Acra, Amref Health Africa, Fondazione Munus, Fondazione Reggio Children, Ipsia, Mymovies.it.

Come riporta Il redattore sociale, l'iniziativa, riconosciuta dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promossa dai Ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del Merito, porterà in viaggio il regista e gli attori, che presenteranno il film nei villaggi, nelle scuole, nelle comunità. Un furgone equipaggiato con le attrezzature necessarie per allestire una sala cinematografica temporanea, percorre le strade del Paese e raggiunge diverse comunità. La proiezione del film è la forma di comunicazione sociale scelta da Cinemovel con i partner del progetto, per accogliere e scambiare pensieri, sensibilità, emozioni suscitate dalla visione. Girato in Senegal in lingua Wolof, il film sarà utilizzato anche come spunto e strumento per ragionare sul tema delle migrazioni. Le proiezioni pubbliche partecipate si svolgeranno con il regista Matteo Garrone, gli attori, la troupe di Cinemovel assieme alle realtà locali.

Ad accompagnare il viaggio, le parole di Ettore Scola, socio onorario della fondazione, che contengono il senso e lo scopo del progetto: “Piccoli gesti: arrivare in un villaggio sperduto, non abituato a spettacoli cinematografici, montare uno schermo, tirare dei tiranti, far partire un proiettore...sono tutti gesti sorprendenti per un pubblico sorpreso che immediatamente sposa questi gesti perché sente che sta per accadere un qualcosa, un’epifania, un accadimento che pochi minuti prima non c’era e che forse potrà anche cambiare la loro vita, anche in piccola parte".

Le tappe del viaggio

L’itinerario si sviluppa su due direttrici, da Dakar a Thiès e in Casamance. Ogni tappa prevede la proiezione mattutina per le scuole e la proiezione serale per tutta la comunità. Lo schermo sarà montato nelle periferie di Dakar, a Thiès, Mboro, Kolda, Sédhiou,Ziguinchor. Nella città di Dakar è in corso il progetto “Dakar Reve”, con il quale Fondazione Reggio Children e Ipsia, insieme a un largo partenariato, lavorano dal 2022 per rafforzare l’educazione alla sostenibilità nelle scuole e nella comunità. Alle porte di Dakar, nel quartiere di Guediawaye, operano Ipsia e l’Associazione Sunugal per l’emancipazione economica e sociale delle giovani donne. Le tappe della carovana coinvolgeranno la scuola di formazione professionale Sunugal e la cooperativa femminile Gis Gis che produce collezioni di moda etica. Sempre nella periferia della capitale, il film sarà proiettato presso un centro di aggregazione giovanile del quartiere Rufisque, con cui Acra porta avanti un programma di partecipazione civile delle giovani generazioni.

La tappa successiva sarà Thiès: qui, il film sarà presentato nel liceo cittadino Lans, dove Ipsia che da anni sostiene e accompagna l’Interclub di italiano: un gruppo di giovani, appassionati della lingua e della cultura italiane, che partecipa attivamente al progetto “Terre e Libertà”, esperienza di volontariato internazionale. Successivamente, proseguendo verso nord, la carovana di questo cinema itinerante si fermerà a Mboro: qui, dal 2010 al 2014, Cinemovel ha realizzato, insieme all’associazione Aprosem Mboro Senegal, il “Mboro Film Festival” (Festival della Comunità), durante il quale un gruppo di giovani è stato formato all'arte cinematografica e ha ricevuto l'attrezzatura, per proseguire nell’attività.

Da Mboro si partirà per la regione di Casamance: qui il cinema itinerante raggiungerà le comunità dove Amref Health Africa è presente con attività rivolte alle giovani generazioni. Nella regione di Sédhiou, la carovana incontrerà le ragazze del progetto “Girls.Choice.Future”, mentre nella regione di Kolda le giovani e i giovani attivisti del progetto Power to Youth. Sempre in Casamance, a Ziguinchor, si svolgeranno proiezioni per la popolazione locale, in collaborazione con Acra.

Per la realizzazione del progetto, è stata lanciata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso.