Will Smith inaugura il body positive al maschile: "Sono in una forma pessima"

Il lockdown ha avuto effetti nefasti sulla forma fisica e non solo per noi comuni mortali.

Anche i divi di Hollywood hanno pagato pegno alla ridotta attività fisica, come dimostra chiaramente il simpatico post di Will Smith.

“Sarò onesto con voi: sono nella forma fisica peggiore della mia vita", ha scritto l’attore, che nel corso della sua carriera ha sempre sfoggiato un fisico statuario.

Oggi invece Will Smith, 52 anni, non ha timore a mostrarsi in abiti molto casual e soprattutto con una pancetta da inattività che certamente ha a che fare con l’impossibilità di recarsi in palestra.

Se finora l’atteggiamento “body positive” è stato considerato un tema prettamente femminile, anche per gli uomini esistono modelli fisici di riferimento: anche per questo il post di Will Smith ha suscitato enorme simpatia sui social, come si evince dai commenti.