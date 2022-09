Woody Allen si ritira. Ultimo ciak da regista poi si dedicherà alla scrittura

Woody Allen, addio alla regia. Gli Stati Uniti gli hanno voltato le spalle

Clamoroso annuncio di Woody Allen: "Basta film da regista, mi dedicherò alla scrittura". Il 4 volte Premio Oscar abbandona a 86 anni. "Wasp 22" che inizierà fra due settimane a girare in Francia sarà il suo 50esimo e ultimo titolo e dovrebbe richiamare - si legge sul Corriere della Sera - il clima da giallo esistenziale dostoevskijano di Match point. "Farò un altro film e mi ritirerò per scrivere romanzi", ha detto il regista molto amato in Italia, spesso ospite di Venezia. Un proposito che il famoso autore-attore aveva già annunciato altre volte. Un ritiro che però si fa ora sempre più verosimile e imminente dopo i guai passati negli scorsi anni.

Allen - prosegue il Corriere - ha sempre maggiore difficoltà nel mettere in cantiere nuovi progetti che spesso ha infatti realizzato in Europa, tra la Francia, la Spagna e anche l’Italia, a Roma, perché ha perso il mercato americano che gli ha girato le spalle. "Gran parte dell’entusiasmo è sparito" ha detto. "Un tempo, quando facevo un film, questo andava al cinema in tutto il Paese. Ora fai un film e rimane in sala un paio di settimane, o quattro o sei e poi finisci in streaming o sulla pay-per-view. Non è lo stesso, non è altrettanto piacevole per me, non mi diverto più come prima, era una bella sensazione sapere che c’erano 500 persone a vederlo. Non so come mi fa stare ora fare film. Ne farò un altro e vedrò come mi sento".