Accusa di stupro: Carlo e William vogliono che Andrea risarcisca Virginia

Il processo intentato da Virginia Giuffre è una minaccia per la Corona inglese

La Royal Family teme lo scandalo. La denuncia per stupro nei confronti di Andrea, Duca di York, rischia di travolgere tutto Buckingham Palace, rovinando inoltre il Giubileo della Regina Elisabetta. Per questo il Principe Carlo (fratello di Andrea) e suo figlio William (nipote di Andrea), stando a quanto riportato dal Sun, stanno cercando di convincerlo a non presentarsi al tribunale di New York che dovrà decidere sulla richiesta di danni milionaria intentata da Virginia Giuffre.

La difesa di Andrea punta sulla complicità tra Virginia e Jeffrey Epstein

L’unico modo per evitare quella che viene considerata una vera e propria onta in grado di distruggere la credibilità della Corona inglese è accettare le richieste economiche della presunta vittima o, almeno, arrivare a una transazione economica considerata accettabile da entrambe le parti. Il legali di Andrea erano invece intenzionati a dare battaglia nei confronti dell’accusatrice, sostenendo che anche lei reclutasse minorenni per gli incontri proibiti con Jeffrey Epstein, proprio come Ghislaine Maxwell che, secondo la difesa del Duca, sarebbe stata amica di Virginia. Ma lei continua a negare. Un caso davvero intricato, dal quale non sarà facile uscire indenni.

