Afghanistan, Facebook blocca i talebani: "Gruppo terroristico". Ma Twitter no

Facebook ha fatto sapere di aver bandito dalla piattaforma i talebani e i contenuti a loro sostegno, considerandoli un'organizzazione terroristica. Un portavoce del gruppo di Menlo Park ha inoltre spiegato alla Bbc che un team di esperti afghani è stato incaricato del monitoraggio e della rimozione dei contenuti legati agli insorti afghani. La piattaforma ha sottolineato che le stesse limitazioni si applicano alle sue controllate Instagram e WhatsApp. Ma, secondo quanto risulta al momento, i taleban stanno continuando a utilizzare il servizio di messaggistica crittografata end-to-end, WhatsApp, per comunicare direttamente con gli afghani. Mentre nessun blocco risulta attualmente posto, invece, dal social di Jack Dorsey, Twitter, recentemente noto per il ban permanente all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Afghanistan, felicitazioni al "popolo afghano" dal mufti Oman

Il mufti del Sultanato dell'Oman, massima autorità religiosa di quel Paese del Golfo, si è congratulato con "il popolo afghano per la vittoria contro gli invasori" dopo che il Paese è caduto nelle mani dei talebani . E' il primo messaggio di congratulazioni al movimento islamista da parte di un'autorità religiosa del Golfo. Diversi governi della regione hanno reagito, chiedendo stabilità e protezione della vita dei civili. "Le nostre congratulazioni ai fratelli musulmani afghani per la loro vittoria contro gli invasori", ha scritto Ahmad bin Hamad al-Khalili su Twitter. Nel periodo in cui sono stati al potere in Afghanistan, i talebani furono riconosciuti solo dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti e dal Pakistan.