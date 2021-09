Afghanistan, i talebani si fanno la guerra tra loro. Ferito il leader Baradar

Afghanistan, i talebani si fanno la guerra. Ferito il leader Baradar

La guerra in Afghanistan sembra non finire mai. Nonostante l'abbandono delle truppe Usa e degli alleati della Nato, non c'è pace nel territorio. A scontrarsi adesso sono addirittura gli stessi telebani, che combattono tra di loro per la conquista del potere. Mentre l'Isis-K cerca di rafforzarsi ed è pronta ad una nuova controffensiva. Per questo il nuovo governo, che inizialmente avrebbe dovuto insediarsi a livello anche simbolico di sfregio agli Stati Uniti, lo scorso 11 settembre, ancora non è stato costituito.

A farne le spese, stando a quanto riportato su Twitter dal Pasthun Times è stato uno degli uomini simbolo, colui che trattò direttamente con Donald Trump per la resa degli americani e l'abbandono dall'Afghanistan: Mullah Baradar. Il leader dei nuovi padroni del territorio afgano è ricoverato in un ospedale di Kandahar. "Un membro della famiglia del leader talebano afghano ha riferito che Baradar era in cura a Kandahar dopo essere stato ferito in una rissa con gli uomini di Haqqani la scorsa settimana". Secondo il giornale, il mullah "è sotto la protezione del Pakistan e i suoi familiari non sono ancora autorizzati a vederlo".