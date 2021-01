Amanda Gorman, la giovane poetessa che sogna la presidenza degli Stati Uniti

Amanda Gorman è diventata, a 22 anni, la più giovane poetessa a partecipare ad una cerimonia di inaugurazione di un presidente degli Stati Uniti. Il testo che ha recitato di fronte al mondo, The Hill We Climb, è stato un ritratto perfetto, musicato con la cadenza delle parole, delle divisioni che la furia di Donald Trump ha lasciato nel paese.

E’ stato un appello di speranza per tutte le persone dimenticate dal repubblicano, persone come lei : un'afroamericana cresciuta da una madre single in un quartiere povero multiculturale di Los Angeles, dove è nata.

Gorman è stata premiata nel 2017 a New York, a 19 anni, con il premio National Youth Poet Prize, assegnato dall'organizzazione Urban World, ai giovani talenti della poesia.

La giovane , nata nel quartiere di Watts, a sud di Los Angeles, è stata premiata anche per il suo lavoro di attivista nella comunità, dove ha organizzato tour nelle librerie della contea e corsi di scrittura creativa per giovani.

Amanda figlia di un insegnante di prima media a Watts, un quartiere dimenticato a maggioranza nera e latina dice che “La mia origine mi ha dato il valore dell'istruzione. Non solo per me, ma per gli altri. Mi ha stimolato a far crescere la mia formazione ad un livello superiore”. A Watts solo il 3% dei residenti ha un'istruzione superiore.

I corsi tenuti da Amanda iniziano sempre con due domande agli studenti del laboratorio di poesia: “Chi ti ha portato sulle spalle? Cos'è che ti muove?. E poi tre frasi che rappresentano il mantra ripetuto all’inizio di ogni sua poesia "Io sono la figlia di scrittori neri che discendono dai combattenti per la libertà che hanno spezzato le loro catene e cambiato il mondo".

Per la giovanissima poetessa la poesia rappresenta un'arma di cambiamento sociale. I suoi versi raccontano i problemi della sua generazione, l'emarginazione delle minoranze, il cambiamento climatico, le diseguaglianze economiche e il razzismo.

Gorman, che ammette sempre di avere avuto sempre un piccolo difetto di pronuncia, è diventata in breve una star nazionale sebbene abbia scritto un solo libro di poesie, “The One for Whom Food Is Not Enough” autopubblicato nel 2015.

Il prossimo lavoro sarà un libro illustrato per bambini, ai quali vuole ricordare che "hanno il potere per trasformare il mondo”.

E le parole della giovane afroamericana Amanda, all’insediamento di Joe Biden, hanno toccato l’anima di un grande paese, mai come adesso diviso, ma che sente il bisogno di ritornare a prosperare vivendo in pace e tranquillità.