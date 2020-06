Atlanta, proteste e scontri, a fuoco il locale Wendy

Il capo della polizia di Atlanta, Erika Shields ha dato immediatamente le dimissioni e l’agente Garrett Rolfe è stato tolto dal campo e posti in uffici amministrativi , sono queste le due prime conseguenze per la morte dell’afroamericano Rayshard Brooks di 27 anni.

L’uomo che stava per essere arrestato per ‘vagabondaggio’ e ubriachezza è stato colpito da tre colpi di pistola alla schiena mentre stava scappando.

‘Il caso-ha subito confermato la sindaca Keisha Lance Bottoms-non giustificava l’uso della forza letale’. Della stessa opinione l’avvocato della famiglia Brooks ‘una pistola elettrica non viene considerata un’arma e non c’era alcuna ragione per sparare al ragazzo perchè ne aveva una in mano’.

Oltre all’uso di una forza letale la pattuglia è stata accusata perche’, come si vede in un video, ha fatto trascorrere due lunghi minuti prima di tastare il polso dell’uomo a terra.

E ad Atlanta sono iniziate manifestazioni contro la polizia. La città è la seconda città americana per popolazione di colore, oltre il 50% aveva avuto per tre settimane molte manifestazioni per la morte di George Floyd. Nonostante le circostanze della morte di Brooks siano diverse la gente è andata nelle strade bloccandole al grido ormai conosciuto di ‘black lives matter’. Pacificamente, e anche no, perché nella notte è stato messo a fuoco il locale ‘Wendy’ nel cui parcheggio il giovane è stato ucciso. E anche in questa occasione la polizia ha dovuto usare gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti.Una polizia che, in tutto il Paese, è sotto osservazione. Si sta studiando una revisione del sistema poliziale in genere con una revisione soprattutto dell’addestramento degli agenti e delle loro responsabilità, in caso di eventi violenti.

Coronavirus, proteste antirazziali, revisione del Corpo della Polizia , tre crisi di non poco conto per il Presidente Trump. Un Presidente che secondo i sondaggi è indietro di ben 15 punti dal rivale democratico Joe Biden e che ha deciso di ripartire con i suoi appuntamenti elettorali.