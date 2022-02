Ucraina, arrivano i soldati USA: la maggior parte dall'Italia. Il piano-Biden

800 soldati su 1.000 arriveranno dalle basi in Italia

Le sanzioni economiche contro la Russia saranno solo una parte della reazione dell'Occidente nei confronti dell'invasione dell'Ucraina. L'opzione militare è dietro l'angolo, con Biden pronto a inviare 1.000 soldati in Europa.

Questo il dettaglio dell'operazione, già decisa dal Pentagono: circa 800 soldati arriveranno dalle basi in Italia, 20 elicotteri Apache partiranno dalla Germania, mentre altri 12 partiranno dalla Grecia, con destinazione Polonia. Altre pattuglie, comprese le divisioni Airborne 82 e 10 saranno dispiegate al confine tra Ucraina e Polonia per gestire il flusso dei profughi. Già lo scorso mese 5.500 soldati Airborne sono arrivati in Polonia, dove hanno installato dei centri di accoglienza temporanei per le persone in fuga dall'Ucraina assediata. In particolare nella città di Jasionka, un palazzetto dello sport è stato attrezzato per accogliere 500 sfollati, ma la sua capienza potrebbe essere ulteriormente estesa.

Mick Mulroy, ex funzionario CIA e capo del Pentagono durante la presidenza-Trump, non usa mezzi termini: “Dobbiamo sostenere la resistenza ucraina con tutti i mezzi possibili. Le nostre risorse in termini di intelligence e operazioni speciali hanno vent'anni di esperienza sul campo di battaglia e devono entrare immediatamente in funzione”.

