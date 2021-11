Biden a Glasgow con Obama: l'ex presidente pronto a sostituire John Kerry

Barack Obama ha presenziato alla grande conferenza sul clima di Glasgow al fianco di Joe Biden per cercare di convincere il mondo che l'America è più legata all’attuale presidente che a Donald Trump. Almeno quando si tratta di combattere il cambiamento climatico. Senza considerare, però, quello che sta succedendo a Washington, dove l'agenda climatica del presidente ha appena subito un grosso taglio al Congresso.

È un'apparizione estremamente insolita quella di un ex presidente a un evento di leader mondiali, ma fonti vicine a Obama hanno dichiarato alla CNN che l'ex presidente vuole aiutare Biden a riconquistare la fiducia mondiale nella leadership americana su questo tema e riportare l'alleanza globale in carreggiata dopo quattro anni di Trump.

Obama "ha un seguito globale", spiega la Cnn. "I giovani in particolare sono disperati e si chiedono se i politici siano all'altezza del compito. Vedono invece Obama come fonte di ispirazione e che dice le cose come stanno".

Di certo, poi, Obama è molto seguito anche all’estero e ha un impatto mediatico più immediato e potente dell’attuale vicepresidente di Biden Kamala Harris. Se “Sleepy Joe” vuole riconquistare smalto (e voti) dovrà quindi mettere da parte lei o John Kerry e affidarsi all’immagine brillante di Barack Obama.