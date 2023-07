Biden incontra Sunak a Londra: "Rapporti tra Usa e Uk solidi come una roccia"

Joe Biden e il vertice con Rishi Sunak a Londra

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è a Downing Street, a Londra, per un colloquio con il premier britannico, Rishi Sunak. Fra i temi sul tavolo la guerra in Ucraina e le prospettive del vertice Nato di Vilnius, in Lituania, in programma da martedì. Quella londinese è la prima tappa del tour europeo di Biden che avrà il suo culmine mercoledì proprio con il vertice Nato nella capitale lituana.

Biden è arrivato a Downing Street sull'auto presidenziale, soprannominata "The Beast"; ha stretto la mano a Sunak e posato per le foto. Secondo la Casa Bianca, in agenda col premier britannico ci saranno "questioni di carattere bilaterale e globale". Il presidente Usa ha dichiarato che i rapporti tra Washington e Londra sono "solidi come una roccia". "Siamo due dei più saldi alleati nella Nato e so che faremo tutto il possibile per rafforzare la sicurezza euro-atlantica". Lo ha detto il premier britannico. Come riporta la stampa inglese, Sunak ha detto che con il capo della Casa Bianca affronterà anche il tema del "rafforzamento della cooperazione e la sicurezza economica congiunta a vantaggio dei nostri cittadini".