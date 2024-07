Biden: "La mia acutezza mentale è dannatamente buona. Sfiderò io Trump"

Usa, Biden non lascia la poltrona ma ammette: "Ho sbagliato a definire Trump un bersaglio"

Joe Biden vede la strada per la sua riconferma alla Casa Bianca sempre più in salita dopo le conseguenze dell'attentato a Donald Trump. La reazione del tycoon, subito dopo il tentato omicidio ai suoi danni, è diventata un simbolo, quel pugno alzato al cielo e il grido "fight" (combattete) con il viso sporco di sangue ha fatto affezionare ancora di più i Repubblicani a lui e convinto anche qualcuno degli scettici a votarlo. L’analista e consulente del Pentagono Edward Luttwak non ha dubbi: "L'attentato ha garantito a Donald Trump la vittoria". Ma Biden non molla e continua la sua battaglia per cercare di rimontare il rivale, nonostante i crescenti timori sull'età e sul suo stato mentale. Il presidente degli Stati Uniti ha difeso la sua "acutezza mentale" in un'intervista alla NBC con l'obbiettivo di mettere a tacere le richieste di rinunciare alla sua candidatura dopo il disastroso dibattito con Trump.

L'81enne ha rivendicato in modo combattivo la sua buona forma fisica e mentale durante il faccia a faccia col giornalista dell'emittente. "Sono vecchio", ha detto Biden al conduttore Lester Holt nell'intervista alla Casa Bianca. "Ma, punto uno, ho solo tre anni più di Trump. E, punto due, la mia acutezza mentale è dannatamente buona". Ha tuttavia ammesso: "Capisco perché la gente dice: 'Dio, ha 81 anni. Cosa farà quando avrà 83, 84 anni?' È una domanda legittima da porre." Biden ha detto di aver sbagliato a definire "bersaglio" il suo rivale. "Intendevo concentrarmi su di lui, concentrarmi su quello che sta facendo", ha aggiunto. Poi ha ribadito quella che, secondo lui, è la necessità di "parlare della minaccia alla democrazia" rappresentata dall’ex presidente. Alla domanda se la sparatoria di Trump avesse cambiato la traiettoria delle elezioni, Biden ha risposto: “Non lo so, e non lo sai neanche tu”. Ha poi incalzato l'intervistatore chiedendogli "perché voi non parlate mai delle 18-20 bugie che lui (Trump) ha detto" durante il dibattito. Biden ha anche assicurato che parteciperà comunque al secondo dibattito televisivo contro Trump di settembre.