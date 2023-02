Biden e i palloni abbattuti: "Molto probabilmente erano..."

Biden e i palloni spia

I tre oggetti volanti non identificati abbattuti negli ultimi giorni dalle forze statunitensi "non sappiamo ancora cosa fossero", ma "nulla al momento suggerisce che spiavano per conto della Cina o per qualsiasi altro Paese. "Molto probabilmente erano legati a società private, istituti ricreativi o di ricerca che studiano il tempo o conducono altre ricerche scientifiche". Ha però ricordato che "l'abbattimento del pallone spia è stato un chiaro segnale alla Cina".

Biden e i palloni spia: "Non cerchiamo una nuova Guerra Fredda" con Pechino

A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti in persona, Joe Biden, in una breve dichiarazione alla stampa alla Casa Bianca. Riguardo invece al primo "pallone spia", abbattuto il 4 febbraio, Biden si è limitato a dire: "Non vogliamo il conflitto con Pechino. Continuerò a parlare con il presidente Xi". Ribadendo di "non voler chiedere scusa" per aver ordinato la distruzione.

Ha chiarito il presidente americano, "non cerchiamo una nuova Guerra Fredda" con Pechino. "Noi cerchiamo la competizione, non il conflitto con la Cina". "Il nostro messaggio con l'abbattimento" del pallone "è chiaro: la violazione della nostra sovranità è inaccettabile", ha infine puntualizzato l'inquilino della Casa Bianca.

