Biden-Putin, telefono rosso: “Guai se invadi l’Ucraina”, “gravi conseguenze”

Telefonata Putin-Biden, Il leader della Casa Bianca: se invadi l'Ucraina conseguenze. Il Cremlino: sanzioni sarebbero "errore colossale"

Eventuali nuove sanzioni contro la Russia per la questione ucraina "sarebbero un errore colossale, che potrebbe portare a gravi conseguenze". Questa la posizione espressa da Vladimir Putin a Joe Biden nel corso della telefonata di ieri sera, secondo quanto riferito dal consigliere per la politica estera di Putin, Yury Ushakov. Putin, rende ancora noto il Cremlino, ha avvertito il presidente Usa che nuove sanzioni potrebbero portare a una "rottura completa" dei legami tra Russia e Occidente. "Speriamo che cio' non accada", ha aggiunto Ushakov.

Ma il presidente Biden ha "reso chiaro" che gli Stati Uniti e i suoi alleati e partner "risponderanno con decisione se la Russia invadera' l'Ucraina". Lo riporta una nota della Casa Bianca a commento della telefonata avvenuta oggi tra il Biden e il presidente russo Putin. "Il presidente Biden - continua la portavoce Jen Psaki - ha espresso sostegno alla via diplomatica, a cominciare dal bilaterale all'inizio del prossimo anno". Biden ha ribadito che "progressi concreti" in questi dialoghi possono avvenire solo in una condizione di "raffreddamento" delle tensioni. Tradotto: andiamo per vie diplomatiche perchè se agisci sono guai.