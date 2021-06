Biden revoca il divieto a TikTok e WeChat. Ma solo per un intervento più ampio

Il presidente statunitense, Joe Biden, ha revocato i decreti presidenziali contro le societa' cinesi TikTok e WeChat firmati dal predecessore Donald Trump. Ma questa mossa non tragga in inganno. L'intenzione di Biden non è quella di accendere il semaforo verde alle app cinesi, bensì di approntare un intervento più ampio e strutturato. Tanto è vero che la decisione della Casa Bianca è accompagnata dalla richiesta al dipartimento del Commercio di valutare le app collegate a "un paese avversario e di "agire in modo appropriato".

Biden rimuove i decreti (già bloccati in tribunale) solo per un intervento più ampio

La valutazione sarà necessaria su tutte le app "che sono sviluppate, prodotte o fornite, di proprieta', controllate o soggette alla giurisdizione di un avversario, compresa la Repubblica popolare cinese, che possano presentare un rischio eccessivo o inappropriato per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e degli americani". I decreti di Trump contro TikTok e WeChat erano peraltro stati già bloccati in tribunale. Quindi piuttosto che un passo indietro quello di Biden è un cambio di gioco per avere un intervento più strutturato.