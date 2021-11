Biden, rimosso un polipo durante colonscopia. Le condizioni del presidente Usa

E' stato tolto al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden un polipo benigno: potenzialmente precanceroso. I medici della Casa Bianca rassicurano sulle sue condizioni di salute: "Basterà un controllo di routine"

Biden, rimosso polipo benigno al colon

Al presidente Usa, Joe Biden (che nelle scorse ore aveva sfidato l'Opec in tema di petrolio), e' stato asportato un polipo benigno di 3 millimetri dal colon. Lo rende noto il medico della Casa Bianca, Kevin C. O'Connor, in un memorandum. "Come avevo precedentemente scritto nel mio memorandum del 19 novembre 2021, al presidente Biden e' stato asportato un polipo benigno di 3 millimetri dal colon", ha scritto O'Connor nell'ultimo memorandum del 23 novembre. Il polipo "e' stato sottoposto a esame istologico ed e' risultato essere un adenoma tubulare", precisa il medico.

Biden, polipo rimosso simile a quello del 2008. Potenzialmente precanceroso

Il polipo rimosso a Joe Biden, secondo quanto detto da O'Connor, "e' simile a quello che gli fu tolto nel 2008". "Un adenoma tubulare - spiega poi il medico - e' una lesione benigna, a crescita lenta, ma potenzialmente precancerosa e al momento non richiede ulteriori interventi". Cio' che serve, conclude O'Connor e' solo un "controllo di routine", con una colonscopia da ripetere fra 7/10 anni.