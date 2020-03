Big Data, phone tracking e face detection, il modello di Israele e Taiwan

La Cina ha messo milioni di persone in isolamento, la Corea del sud si è concentrata su test approfonditi e Taiwan ha chiuso. Il modello di pensiero orientale è l’opposto di quello occidentale, in cui individualismo e libertà hanno la precedenza sulla collettività. La tradizione politica occidentale ha un basso adattamento e si è rivelata letale per Europa e Stati Uniti. Questo ha spinto i governi ad alzare le mani. Israele è da qualche parte tra la cultura dell’‘io’ e del ‘noi’, e ha adottato misure che andavano ben oltre i paesi occidentali ma con un approccio graduale a differenza dei paesi asiatici”. E’ questa gradualità a fare di Israele un modello per l’Europa.

La misura controversa sta sollevando domande e critiche costituzionali sulla privacy mentre il paese si occupa della propria sicurezza durante una crisi di salute pubblica e mentre Israele lotta per formare il suo nuovo governo. Lo strumento di monitoraggio è stato introdotto come regolamento di emergenza senza approvazione o supervisione da parte del parlamento israeliano, la Knesset. Sarà utilizzato per la prima volta sulla popolazione civile per consentire all'agenzia di sicurezza interna del paese di rintracciare i telefoni delle persone al fine di scoprire dove è stato un paziente coronavirus - o sospetto vettore - e con chi sono entrati in contatto. La Israel Security Agency (ISA), nota anche come Shin Bet, è in grado di tracciare l'individuo in base a un numero di identificazione nazionale e un numero di cellulare.

Non solo Big Data Analytics e nuove tecnologie, anche i test proattivi hanno fatto la differenza

Taiwan ha migliorato la scoperta del caso COVID-19 ricercando in modo proattivo pazienti con sintomi respiratori gravi (sulla base delle informazioni del database dell'assicurazione sanitaria nazionale [NHI]) che erano risultati negativi per l'influenza e li hanno ritestati per COVID-19; 1 è stato trovato di 113 casi. Il numero verde gratuito 1922 è servito da hotline per i cittadini per segnalare sintomi o casi sospetti in se stessi o in altri; man mano che la malattia progrediva, questa hotline ha raggiunto la piena capacità, quindi a ogni grande città è stato chiesto di creare la propria hotline in alternativa. Non è noto quanto spesso sia stata utilizzata questa hotline. Il governo ha affrontato il problema dello stigma della malattia e della compassione per le persone colpite fornendo cibo, frequenti controlli sanitari e incoraggiamento per le persone in quarantena

Taiwan e l'esperienza maturata dopo l'epidemia di Sars

Dopo l'epidemia di SARS , Taiwan ha istituito il National Health Command Center con un ramo che si concentra in particolare sulle grandi risposte alle epidemie e funge da posto di comando centrale per comunicazioni dirette e trasparenti.

Non appena sono arrivate notizie su un virus sconosciuto da Wuhan, in Cina, il 31 dicembre, i funzionari di Taiwan hanno iniziato a limitare i voli da e per la regione e hanno iniziato a controllare i passeggeri.

Ha ampliato i suoi criteri di valutazione una settimana dopo e ha iniziato a mettere in quarantena chiunque mostri sintomi.

Big data e tecnologia

Molte delle azioni del governo sono state rese possibili dall'integrazione di big data e tecnologia di Taiwan.

In un solo giorno, il governo di Taiwan è stato in grado di combinare i dati della National Health Insurance Administration and Immigration Agency per identificare la storia dei viaggi di 14 giorni dei pazienti. Inoltre, con i dati provenienti dai sistemi di registrazione delle famiglie dei cittadini e dalle tessere d'ingresso degli stranieri, le persone ad alto rischio sono state identificate, auto-messe in quarantena e monitorate tramite i loro telefoni cellulari.

Abitudine alle emergenze e un diverso modello sociale cosi Taiwan e Israele, pur con le importanti differenze che intercorrono tra i due stati, sono riusciti a contenere i contagi da Covid-19