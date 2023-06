Bimbo nella gabbia del cane senza cibo. Lo ritrovano in coma: madre arrestata

Austria, ragazzino di 12 anni torturato dalla madre. Voleva ucciderlo

Dall'Austria arriva una storia di maltrattamenti da film dell'orrore. Una donna di 32 anni è finita in manette con l'accusa di tentato omicidio. La vittima è suo figlio, un bambino di 12 anni, sottoposto a torture di ogni tipo. Lo ha rinchiuso nella gabbia del cane, lasciandolo senza cibo e non contenta gli avrebbe anche versato dell'acqua gelata addosso, esponendo la gabbia alle rigide temperature esterne. Il ragazzino, malnutrito, - si legge su Tiscali - è stato trovato con una temperatura corporea di soli 26,8 gradi. Johann Baumschlager, portavoce della polizia della Bassa Austria, ha spiegato che il bimbo "era entrato in coma ed era in condizioni di pericolo di vita" quando è stato ritrovato.

La donna avrebbe tentato di uccidere il ragazzino bagnandolo con l'acqua fredda più volte al giorno, aprendo tutte le finestre dell'appartamento mentre all'esterno la temperatura rasentava lo zero. Secondo il tribunale, la madre avrebbe inflitto tormenti fisici e psicologici al figlio, "colpendolo ripetutamente e quotidianamente con pugni, senza curare le sue ferite, lasciandolo morire di fame". Già lo scorso novembre, le autorità locali erano state avvertite della situazione da un assistente sociale.