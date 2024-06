Bolivia, fallito il golpe. Carri armati per sfondare il palazzo presidenziale

Bolivia, il tentato golpe dei militari ribelli. Paura nella capitale La Paz

I militari hanno tentato un golpe in Bolivia ma l'operazione è fallita. Puntavano a entrare nel palazzo presidenziale, ma l'operazione non è riuscita. Un tentativo durato circa tre ore e concluso dopo la nomina del nuovo comandante dell'Esercito. Arce ha poi denunciato sul social network X "gli spostamenti irregolari di alcune unità dell'esercito boliviano". "La democrazia deve essere rispettata", ha detto il presidente Arce.

E ancora: "Nessuno può portarci via la democrazia che abbiamo conquistato. Siamo sicuri che continueremo a lavorare". In un videomessaggio alla nazione insieme ai ministri del governo, Arce ha lanciato un appello alla mobilitazione. "Abbiamo bisogno che il popolo boliviano si organizzi e si mobiliti contro il colpo di stato, a favore della democrazia", ha affermato. Arce ha destituito il generale ribelle e ha indicato un nuovo comando delle forze armate. Ma il generale Zuniga accusa Arce: "È stato lui a dirmi di portare l'esercito in strada".