Kenya, il presidente Ruto ritira la finanziaria dopo le proteste anti-tasse

Kenya: almeno 22 morti, più di 300 feriti e di 50 arresti

L'organismo ufficiale per i diritti umani, la Commissione nazionale per i diritti umani del Kenya (KNHRC), ha contato 22 morti nel Paese, di cui 19 nella capitale Nairobi, "più di 300 feriti e più di 50 arresti", ha dichiarato la sua presidente, Roseline Odede, annunciando che stava "aprendo un'inchiesta" sui morti. Le autorità non hanno fornito cifre sul numero di vittime di questa terza giornata di manifestazioni in otto giorni contro il progetto di bilancio 2024-25, che prevede aumenti delle tasse. Il testo approvato dal Parlamento non è ancora stato promulgato dal Presidente Ruto.

Kenya: tribunale ferma il dispiegamento dell'esercito

Un tribunale ha ordinato al governo di fermare il dispiegamento di soldati delle Forze di Difesa del Kenya (KDF) in diverse parti del paese, lo scrive il sito Kenyans. Ciò è avvenuto dopo che la Law Society of Kenya (LSK) ha presentato ricorso urgente in tribunale chiedendo un ordine per fermare il processo di dispiegamento delle forze armate. L'LSK, guidata dal presidente Faith Odhiambo, ha chiesto alla corte a sospendere la decisione di schierare l'esercito fino a quando il caso portato davanti alla corte non sarà esaminato e risolto. La Società aveva presentato una petizione contro il segretario del gabinetto della Difesa Aden Duale e l'Assemblea nazionale, accusando i due partiti di violare la legge schierando l'esercito contro la legge.

Kenya: Rutio ritira contestata legge su aumento tasse

Il presidente del Kenya William Ruto ha dichiarato di essersi rifiutato di firmare il controverso disegno di legge sull'aumento delle tasse che ieri ha scatenato proteste che hanno causato almeno 23 morti e hanno portato all'assalto del parlamento da parte dei manifestanti. "Mi arrendo. Non firmerò la legge finanziaria 2024. Sarà completamente ritirato", ha dichiarato Ruto in una conferenza stampa alla State House, la sede della presidenza a Nairobi. In questo modo, il disegno di legge non potrà entrare in vigore dopo che l'Assemblea nazionale (camera bassa del Parlamento), dove la coalizione governativa ha la maggioranza, lo ha approvato ieri con 195 voti a favore e 106 contrari.

Kenya: Alta Corte ordina rilascio dei detenuti 'rapiti'

L'Alta Corte del Kenya ha ordinato al National Intelligence Service (NIS) e al National Police Service (NPS), guidato dall'ispettore generale Japhet Koome, di rilasciare tutti i keniani rapiti e tenuti in incommunicado, lo scrive Kenyans. Con un'ordinanza, il tribunale ha intimato alle due agenzie di sicurezza di rilasciare immediatamente e senza condizioni i keniani rapiti, ovvero arrestati senza comunicazione ufficiale.

La corte ha osservato che erano trascorse 24 ore da quando i rapimenti erano stati denunciati, rendendo le detenzioni illegali. " Constatando che sono trascorse più di ventiquattro ore da quando hanno avuto luogo i rapimenti denunciati, viene emessa un'ordinanza che ordina agli imputati, ai loro agenti e/o dipendenti di rilasciare immediatamente e incondizionata i ricorrenti dal 2° al 13°, in attesa dell'udienza e della determinazione della presente domanda”, si legge nell'ordinanza. La Corte ha emesso tali ordini dopo che 13 ricorrenti avevano presentato un ricorso contro il National Intelligence Service e l'Ispettore generale di polizia, citando i rapimenti.