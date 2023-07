Bombe a grappolo a Kiev, la Nato "litiga" ma la pace è un miraggio. Commento

Guerra Ucraina, convenzione di Dublino e bombe a grappolo: il commento

ll Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha annunciato l’invio delle c.d. bombe a grappolo (cluster bombs), inasprendo ancor più i già tesi rapporti con la Federazione Russa. Fermo e risoluto il no dell’Italia espresso dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Onorevole Giorgia Meloni (anche Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Canada e Spagna hanno espresso la loro contrarietà), la quale ha ricordato come l’Italia sia parte della Convenzione sulle Munizioni a grappolo (Convention on Cluster Munitions) sottoscritta a Dublino il 30 maggio 2008 e che ha rappresentato il compimento del processo negoziale avviato ad Oslo nel febbraio del 2007.

La Convenzione è entrata in vigore il 01 agosto 2010, ad oggi è stata ratificata da 111 Paesi e firmata da 12: tra gli Stati che non l'hanno sottoscritta figurano Stati Uniti, Federazione Russa, Cina, India, Pakistant, e Brasile. Neppure la Repubblica d’Ucraina vi ha aderito.