Boris Johnson spiato da un software israeliano: "Sono stati gli Emirati Arabi"

BoJo nel mirino degli 007 (ancora)

Il Premier inglese Boris Johnson è stato spiato da Pegasus, il software realizzato dall’azienda israeliana NSO, che lavora esclusivamente per clienti governativi. Secondo quanto ricostruito dagli esperti di Citizen Lab, considerati il top al mondo in tema di antispionaggio, dietro l’hackeraggio delle conversazioni di Johnson ci sarebbero gli Emirati Arabi Uniti.

Citizen Lab ha dichiarato: “Confermiamo di aver notificato nel 2020 e nel 2021 al governo del Regno Unito multiple intrusioni ad opera dello spyware Pegasus, a danno dei network ufficiali britannici. Tra questi c’erano: gli uffici del Primo Ministro (Downing Street numero 10) e gli uffici del ministero degli Esteri e del Commonwealth. Il sospetto di intrusione negli uffici del Premier era associato a un dispositivo Pegasus che colleghiamo agli Emirati Arabi Uniti”.

Il software della NSO è stato messo sulla “lista nera” degli Stati Uniti già lo scorso novembre, in quanto l’amministrazione Biden ha detto di aver reperito le prove che venisse usato per vendere informazioni a governi stranieri che praticavano “repressioni transnazionali”. Queste nuove rivelazioni paiono fare luce su una nuova grave compromissione della sicurezza, questa volta a danno del governo inglese. NSO respinge le accuse, sostenendo di venire periodicamente attaccato da organizzazioni come Citizen Lab e Amnesty International, le quali, essendo “mosse da motivi politici”, produrrebbero dei “report inaccurati, basati su informazioni vaghe e incomplete”. “Abbiamo in più occasioni collaborato con le inchieste governative, facendo luce su credibili questioni di merito. Tuttavia, queste accuse sono false e non si possono addossare ai prodotti NSO, per ragioni sia tecnologiche che contrattuali”, aggiunge l’azienda israeliana.

Non è certo la prima volta che si parla di spionaggio ai danni di Boris Johnson, come affaritaliani.it aveva riportato meno di un anno fa (CLICCA QUI per leggere l’articolo).



