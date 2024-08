Brasile, il bilancio incidente aereo sale a 62 morti

Brasile: bilancio incidente aereo sale sopra i 60 morti

Il numero complessivo delle vittime dell'incidente aereo di ieri in Brasile è salito a 62, dopo che Voepass, la compagnia aerea proprietaria dell'aereo precipitato nello stato di San Paolo, ha confermato la morte di un uomo che non era registrato nella lista iniziale dei passeggeri. Voepass ha riferito che tra i passeggeri dell'aereo precipitato c'era un uomo identificato come Costantino Maia ma che il suo nome non figurava nell'elenco a causa di un errore nella procedura di convalida del check-in. Il chiarimento è arrivato dopo che i parenti di Maia ne avevano denunciato la scomparsa. Secondo i vigili del fuoco 21 corpi delle vittime sono stati raccolti tra i rottami e portati all'Istituto di Medicina Legale di San Paolo. L'aereo, un bimotore ATR-72-500 di fabbricazione francese, si è schiantato su una zona residenziale del comune brasiliano di Vinhedo, per fortuna senza fare vittime a terra. I video lo mostrano precipitare in verticale e ruotando su se stesso. Era in volo tra la città di Cascavel e San Paolo e si è schiantato quando mancavano circa 80 chilometri alla destinazione: l'aeroporto di Guarulhos.

Le autorità aeronautiche hanno riferito che sia l'aereo che i piloti erano in regolari condizioni di volo, con tutte le licenze aggiornate, e che l'equipaggio non ha segnalato alle torri di controllo alcuna emergenza o problema a bordo. I responsabili delle indagini hanno affermato che non è ancora possibile determinare le cause dell'incidente, ma esperti di aviazione e piloti transitati nella stessa regione hanno indicato come ipotesi principale il possibile accumulo di ghiaccio sulle ali dell'aereo.

Solo due corpi sono stati finora identificati, nonostante i resti fossero carbonizzati, hanno riferito i vigili del fuoco. Le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte per recuperare i corpi. Una delle vittime identificate attraverso l'esame delle impronte digitali è il pilota dell'aereo, Danilo Santos Romano. Tutti i corpi sono stati ritrovati legati ai sedili che occupavano a bordo dell'aereo, senza che nessuno sia stato sbalzato fuori dall'aereo o nel corridoio e questo potrebbe facilitarne l'identificazione.