Brasile, precipita un aereo con a bordo 62 persone: le fiamme e lo schianto al suolo. VIDEO

Brasile, aereo precipita sopra un condominio di Brasile. A bordo aveva 62 passeggeri, compresi 4 membri dell'equipaggio

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 agosto, un aereo con a bordo 62 persone è precipitato vicino a San Paolo, in Brasile. Si tratta di un modello Atr-72, secondo la Voepass, la compagnia aerea proprietaria, e trasportava come viaggiatori 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Sulle loro condizioni non si sa ancora nulla. Il velivolo era partito da Cascavel, nello stretto di Paranà, ed era diretto a Guarulhos, l'aeroporto di San Paolo. È caduto nel quartiere di Capela di Vinhedo, in Rua Joao Edueta vicino all'autostrada Miguel Melhado de Campos (SP-324). Nello scontro con il terreno, stando a quanto riferito dal comune di Vinhedo, l'aereo avrebbe colpito un condominio. La Voepass ha fatto sapere in una nota: "Stiamo utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione per sostenere le persone coinvolte ma non conosciamo ancora le condizioni di coloro che si trovano a bordo".

L'incidente si è verificato verso le 13. Poco dopo, la polizia brasiliana ha ricevuto una chiamata di emergenza. La tv GlobalNews ha diffuso le immagini dell'aereo che precipita verticalmente ruotando su se stesso e, poi, una vasta area in fiamme e del fumo che esce da quello che sembra rimanere del mezzo di volo. Gli ospedali del paese in cui è caduto e del vicino Valinhos si stanno mobilitando per soccorerre eventuali feriti. Sul posto sono intervenuti Polizia Militare, Protezione civile e Vigili del fuoco.

Ecco qui il video diffuso dall'emittente locale