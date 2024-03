California, sparatoria durante una festa: quattro morti e diversi feriti

Sparatoria ad una festa in California: quattro morti e diversi feriti. La polizia sta indagando

Gli agenti hanno risposto a una chiamata d'emergenza per una sparatoria in una casa avvenuta intorno alle 18 ora locale, le 4 del mattino in Italia, e hanno trovato tre uomini morti per ferite d'arma da fuoco, altre quattro persone erano ferite, tra le quali una donna che è deceduto in ospedale. Lo riporta Tgcom24. Secondo le fonti l'episodio è avvenuto a King City, in California.

Secondo le prime ricostruzioni tre uomini con il volto coperto da maschere e abiti scuri sono scesi da un'auto e hanno inizato a sparare contro i partecipanti nel cortile mentre si stava svolgendo un party.