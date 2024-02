Sparatoria a Palermo, morto un 37enne. L'ipotesi faida per spaccio di droga

Sparatoria a Palermo, un morto e un ferito grave.

Nel quartiere dello Sperone a Palermo si è verificata una sparatoria, causando la morte di un individuo e il ferimento grave di un altro, il quale è stato trasportato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. La vittima è stato identificato come Giancarlo Romano, un uomo di 37 anni. Il ferito, invece, si chiama Alessio Salvo Caruso e ha 29 anni.

Secondo una prima ricostruzione della Squadra mobile, il killer sarebbe un uomo che è riuscito a scappare. Sono in corso le ricerche, anche con l'uso di un elicottero nella zona dello Sperone. Entrambi gli uomini sono stati colpiti da diversi proiettili sparati da arma da fuoco. Attualmente sono in corso le indagini per determinare il motivo del crimine, con una delle linee di indagine che punta ai contrasti tra gruppi criminali che competono per il controllo del mercato della droga nella zona.