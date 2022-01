Capitol Hill, Biden: "Trump voleva sovvertire la Costituzione e...". Video

Usa: Biden, il 6/1 Trump voleva sovvertire la Costituzione

Il 6 gennaio "fu una insurrezione armata". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, nel suo discorso per il primo anniversario dell'assalto al Congresso Usa. Biden ha accusato Trump di aver cercato di "sovvertire la Costituzione" e di "riscrivere la storia". "Trump ha messo i suoi interessi - ha incalzato Biden parlando del suo predecessore - sopra quelli del Paese" cercando di "impedire la transizione pacifica dei poteri attraverso un gruppo di balordi, come tutto il mondo ha potuto vedere" mentre "guardava dal suo ufficio senza far nulla" e "creando una rete di bugie". Ma, ha detto Biden, "la democrazia ha tenuto, il popolo ha resistito".

Biden: Non puoi seguire leggi solo quando ti conviene

"Non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci. Non puoi seguire le leggi solo quando e' conveniente": lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, nel suo discorso per il primo anniversario dell'assalto al Congresso Usa, parlando del suo predecessore, Donald Trump. Biden ha accusato Trump di aver cercato di "sovvertire la Costituzione" e di "riscrivere la storia".

Biden, Trump ha creato una rete di menzogne su elezioni

"La verita' e' che un ex presidente ha creato una rete di menzogne intorno alle elezioni del 2020" e ha "messo i suoi interessi sopra quelli del Paese", spiega Joe Biden, riferendosi a Donald Trump, nel suo discorso per commemorare il primo anniversario dell'assalto a Capitol Hill.

Capitol Hill, Biden: "Un anno fa nostra democrazia e stata attaccata, non deve accadere più"

"Un anno fa la democrazia è stata attaccata. Ma hanno fallito. E dobbiamo ricordarlo. Questi attacchi non devono avvenire mai più", le parole di Joe Biden.

Biden: Trump non sa perdere, l'ego conta piu' di Costituzione

"Per Trump, il suo ego ferito conta piu' della nostra democrazia o della nostra Costituzione. Trump non puo' accettare di aver perso". Quanto ai repubblicani, Biden ha detto che molti "sembrano non voler piu' essere il partito di Lincoln, Eisenhower, Reagan, dei Bush".

Biden, Trump non accettava la sconfitta e non fece nulla

"Donald Trump non fece nulla durante l'assedio di Capitol Hill. Non accettava di aver perso, era uno sconfitto, ma il suo ego e' troppo forte, cosi' ha cercato di riscrivere la storia, tessendo una tela di menzogne a danno degli interessi del Paese"

Usa: Biden, rivoltosi pugnale alla gola d'America

I "rivoltosi" che hanno assaltato il Congresso il 6 gennaio dell'anno scorso "hanno tenuto un pugnale alla gola dell'America", ha spiegato il presidente Usa Joe Biden nel discorso di commemorazione del primo anniversario dell'assalto.

Biden, l'America non avra' una deriva autocratica

"Siamo in un momento decisivo della storia in America e nel mondo, c'e' una sfida tra democrazia e autocrazia, vedi Cina e Russia. Dicono che la democrazia e' troppo lenta per risolvere i problemi di oggi e scommettono che l'America diventera' come loro. Ma noi non lo saremo mai", ha spiegato Joe Biden.

Biden: questo non e' terra di re e dittatori, ma leggi

"Questa non e' una terra di re, dittatori o autocrati, siamo una nazione di leggi": dice il presidente Usa, Joe Biden, nel suo discorso alla nazione.

Assalto Capitol Hill, Biden: "Dobbiamo decidere che Nazione essere"

Biden: ora passo avanti, scriviamo prossimo capitolo Storia

"Ora facciamo un passo avanti, scriviamo il prossimo capitolo della storia americana", ha detto il presidente Usa, Joe Biden, concludendo il suo discorso per il primo anniverario dell'assalto dei rivoltosi pro-Trump al Congresso Usa.