Che cos’è e come funziona la bomba termobarica utilizzata dalla Russia

Le armi termobariche, note anche come bombe a vuoto o bomba aerosol, sono composte quasi al 100% da combustibile esplosivo. Sono costituite, spiega Repubblica, da un contenitore di carburante con due cariche esplosive separate. Possono essere sganciate dagli aerei o lanciate come razzi. Al momento dell’impatto, la prima carica rompe il contenitore che libera il combustibile rilasciando una sorte di nube esplosiva che riesce facilmente a diffondersi e penetrare luoghi non sigillati. A quel punto la seconda carica la fa esplodere trasformando la nube in una massa infuocata che si nutre di tutto l’ossigeno circostante.

Questi ordigni sono molto più potenti e distruttivi di quelli convenzionali. Per questo, sebbene non esistano leggi specifiche, il loro uso su target civili può essere perseguibile come crimine di guerra ai sensi delle Convenzioni dell'Aia.