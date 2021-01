Alibaba, il fondatore Jack Ma riappare in un video-collegamento

Il fondatore del colosso dell'e-commerce Alibaba, Jack Ma, è riapparso in pubblico per la prima volta dopo il giro di vite delle autorità finanziarie cinesi su Ant Group, il colosso del fintech da lui fondato. Jack Ma è apparso in video-collegamento con cento insegnanti delle aree rurali della Cina, a un evento lanciato dalla fondazione che porta il suo nome. "Ci incontreremo di nuovo quando sarà finita l'epidemia!", ha detto Ma agli insegnanti, citato dal sito web Tianmu News, specializzato sullo Zhejiang, la provincia orientale cinese dove ha sede Alibaba.

La riapparizione di Ma sembra attenuare le speculazioni che circolavano da settimane sulla sua sorte. Un suo discorso, pronunciato a Shanghai a ottobre, non era piaciuto alle autorità finanziarie cinesi. Gli enti regolatori lo avevano convocato a Pechino, il 2 novembre, assieme ai vertici di Ant Group, accusati di concorrenza sleale e violazioni dei diritti dei consumatori. Dopo il colloquio, le autorità avevano deciso di sospendere l'imminente collocamento della società a Shanghai e Hong Kong a sole 36 ore dal doppio debutto in Borsa, e il mese scorso avevano avviato indagini anti-trust contro Alibaba e ordinato ad Ant Group di rettificare le violazioni delle normative finanziarie del settore fintech.