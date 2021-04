Cina, Xi sfida Biden al Boao Forum: "No a lezioni arroganti e interferenze"

Le decisioni di carattere globale non devono essere prese da un numero ristretto di Paesi e il mondo deve andare verso una maggiore integrazione economica globale. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, aprendo il Boao Forum, un evento descritto dai media come "la Davos cinese". Pur non nominando nello specifico gli Stati Uniti, Xi ha lanciato un monito contro i Paesi che "vanno in giro a prevaricare". "Le questioni internazionali dovrebbero essere gestite attraverso il negoziato e la discussione e il destino futuro del mondo deve essere deciso da tutti i Paesi", ha dichiarato il presidente cinese secondo quanto riporta il Japan Times, "uno o pochi Paesi non dovrebbero imporre le loro regole sugli altri e il mondo non dovrebbe essere guidato dall'unilateralismo di poche nazioni".

Cina: Xi, no a lezioni arroganti e interferenze

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha lanciato un nuovo avvertimento contro le lezioni "arroganti" e le interferenze nelle questioni nazionali interne, in quello che appare un velato riferimento all'irritazione di Pechino per il ruolo degli Stati Uniti nella tessitura di alleanze per contrastare la percepita aggressivita' cinese a livello regionale. Con l'arrivo della pandemia di Covid-19, ha dichiarato Xi nel discorso di apertura del Boao Forum for Asia, "tutti hanno capito che e' necessario opporsi a qualsiasi forma di nuova guerra fredda e scontro ideologico". Per il presidente cinese, "dobbiamo mettere in primo piano l'uguaglianza, il rispetto e la fiducia reciproci, ed e' impopolare istruire con arroganza altri Paesi e mettere becco negli affari interni" altrui.

Cina: Xi, non cercheremo espansionismo o corsa ad armamenti

Il presidente cinese, Xi Jinping, ribadisce che la Cina vuole preservare la pace mondiale e non intende puntare all'espansionismo o a una corsa agli armamenti. "Non importa quanto si sviluppi, la Cina non cerchera' mai l'egemonia, l'espansionismo o sfere di influenza, ne' si impegnera' in una corsa agli armamenti", ha scandito Xi nel suo discorso di apertura del Boao Forum for Asia. La Cina, ha aggiunto, "partecipera' attivamente alla cooperazione multilaterale nel commercio e negli investimenti".

Cina: Xi, protezionismo danneggia altri senza creare vantaggi

Il protezionismo danneggia gli altri Paesi senza generare vantaggi per chi lo pratica. E' il monito, rivolto implicitamente agli Stati Uniti, del presidente cinese, Xi Jinping. "Ogni sforzo per costruire barriere e il 'decoupling' vanno contro i principi dell'economia e del mercato e non farebbero che danneggiare gli altri senza creare benefici personali", ha sottolineato Xi aprendo i lavori del Boao Forum. Il presidente cinese sembra riferirsi in particolare ai tentativi degli Usa di ridurre la propria dipendenza dalle importazioni di semiconduttori cinesi.

Clima: Xi, responsabilita' comuni ma differenziate

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha ribadito l'importanza di attenersi agli accordi di Parigi contro il cambiamento climatico, e chiede "responsabilita' comuni ma differenziate" nella lotta al surriscaldamento globale tra le economie avanzate e quelle in via di sviluppo. "Dobbiamo aderire al concetto di sviluppo verde, promuovere congiuntamente la cooperazione internazionale nell'affrontare il cambiamento climatico e intensificare l'attuazione degli accordi di Parigi", ha affermato Xi nel suo intervento al Boao Forum for Asia. "E' necessario aderire al principio delle responsabilita' comuni ma differenziate", ha proseguito Xi, "e affrontare le preoccupazioni dei Paesi in via di sviluppo in termini di finanziamento, tecnologia e rafforzamento delle capacita'". Nel suo discorso, Xi ha poi proposto di rafforzare la cooperazione in tema di sviluppo di infrastrutture ed energia verdi all'interno dell'iniziativa di sviluppo infrastrutturale euro-asiatica "Belt and Road", la Nuova Via della Seta, da lui stesso lanciata nel 2013.