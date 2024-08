Conflitto Medio Oriente, Blinken incontra Netanyahu: "È l'ultima chance per raggiungere un accordo"

Inizia l'incontro tra i Segretario di Stato americano e il premier israeliano: l'unico obiettivo degli Usa è trovare un accordo una volta per tutte

Come annunciato, il Segretario di Stato americano, Anthony Blinken, si è recato a Tel Aviv per incontrare il premier Benjamin Netanyahu dopo i negoziati di Doha. Nonostante le tensioni e i bombardamenti, Blinken è determinato a trovare un accordo per porre fine al conflitto in Medio oriente tra Hamas e Israele. Quella di oggi è la sua nona missione dal 7 ottobre 2023 e il presidente degli Stati Uniti d’America lo ha inviato con un obiettivo ben preciso: fare in modo che “questo accordo venga concluso: è giunto il momento di farlo”.

Non solo, Antohny Blinken ha spiegato come questo sia anche “il momento di assicurarsi che nessuno prenda iniziative che possano far deragliare questo processo”, ribadendo che "stiamo lavorando per assicurarci che non ci sia un'escalation, che non ci siano provocazioni, che non ci siano azioni che possano in qualche modo allontanarci dalla conclusione dell'accordo, provocando un'escalation del conflitto in altri luoghi e di maggiore intensità".

L’incontro tra Blinken e Netanyahu è iniziato verso le 11 della mattina di oggi, lunedì 19 agosto, come riferito dal Times of Israel, il quale ha anche aggiunto che il Segretario di Stato americano ha già visto il presidente israeliano Isaac Herzog e nel pomeriggio vedrà a Tel Aviv il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant. I negoziati in corso sono "forse l'ultima chance" di arrivare a un accordo per la fine della guerra tra Israele e Hamas, ha detto Blinken a Herzog. "Questo è un momento decisivo, probabilmente la migliore, forse l'ultima opportunità di riportare gli ostaggi a casa, di avere un cessate il fuoco e di mettere tutti su un percorso migliore per una pace e una sicurezza durature".