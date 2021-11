Cop26, Biden con un vento ti cambia il clima e spaventa Camilla Parker Bowles

I tabloid inglesi riportano che Biden durante la Cop26 ha emesso un peto talmente fragoroso da far sobbalzare il principe Carlo, la moglie Camilla e il premier Boris Johnson

L'intervento di Joe Biden alla conferenza per il clima Cop26 di Glasgow non verrà ricordato tanto per le critiche a Cina e Russia nella lotta al surriscaldamento globale tramite la riduzione delle emissioni di CO2 quanto per una serie di gaffe del Presidente degli Stati Uniti. Diversi tabloid inglesi, tra cui il Daily Mail, affermano che Biden durante la conferenza avrebbe avuto qualche problema di aerofagia e non sarebbe riuscito a trattenersi dall'emmettere un peto talmente rumorso in presenza dei grandi del Pianeta che Camilla Parker Bowles, moglie del principe Carlo, non farebbe altro che parlare dell'accaduto da giorni.

"Era lungo e rumoroso", racconta la fonte anonima al Daily Mail. Seduti accanto a Camilla, la più shockata dall'"aria" di Biden, si sarebbero accorti del momento imbarazzante del leader americano anche il principe Carlo e il primo ministro britannico Boris Johnson. Qualche giorni prima Biden si era resto protagonista di un altro episodio non proprio all'altezza del suo ruolo istituzionale. Durante il discorso di apertura della Cop26 è stato infatti paparazzato addormentarsi più volte, restando comunque seduto diritto sulla sedia con le braccia incrociate.