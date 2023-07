Corea del Nord, maxi parata di Kim. Presenti anche Shoigu e un uomo di Xi

Maxi parata militare in Corea del Nord: Kim Jong-un riceve Shoigu e un uomo di Xi Jinping

Tutto pronto per la maxi parata militare a Pyongyang per celebrare il 70esimo anniversario dell'armistizio della guerra di Corea. Domani notte presenti anche delegazioni di alto livello di Cina e Russia, le prime due a entrare in Corea del Nord dall'inizio del Covid. Prevista la messa in mostra di armi di distruzioni di massa, in un momento di massima tensione degli ultimi anni se non decenni.

E proprio ora si serrano le fila del triangolo Corea del Nord-Russia-Cina. Mosca e Pechino sembrano sempre più disposte a sostenere il regime di Pyongyang. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha incontrato ieri il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. Lo riporta il media statale nordcoreano KCNA.L'incontro avrebbe approfondito i legami tra i due Paesi. L'incontro "è un'occasione importante per sviluppare ulteriormente le relazioni strategiche e tradizionali tra la Repubblica Democratica Popolare di Corea e la Russia, come richiesto dal nuovo secolo", spiega l'agenzia KCNA.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha definito la Corea del Nord un "partner importante" per Mosca durante un incontro a Pyongyang con il suo omologo nordcoreano, Kang Sun Nam. "La Corea del Nord è un partner importante della Russia, con la quale siamo legati da un confine comune e da una ricca storia di cooperazione", ha affermato Shoigu in una dichiarazione. Il ministro russo ha anche affermato di voler "rafforzare la cooperazione militare" tra i due Paesi.

Il presidente nordcoreano Kim Jong Un ha incontrato anche una delegazione cinese guidata da un membro del Politburo a Pyongyang in occasione del 70esimo anniversario della firma dell'armistizio della guerra di Corea.Lo riferiscono i media statali della Corea del Nord.Kim ha "accolto calorosamente il compagno Li Hongzhong", ha dichiarato l'agenzia di stampa centrale nordcoreana KCNA, aggiungendo che Li ha "consegnato con rispetto una lettera personale del compagno Xi Jinping", il presidente cinese.