Coronavirus: a Wuhan ancora "grave" epidemia e nuovo rischio di contagio

A Wuhan si parla di rischio ancora grave. "State a casa" è il nuovo invito delle autorità per far fronte al rischio da nuovo coronavirus nella città già fololaio della prima ondata virale. Nella città il rischio è ancora "pesante" e le autorità locali hanno invitato a non abbassare la guardia e a continuare a rimanere nelle proprie abitazioni il più possibile.

Wuhan sta ancora affrontando un'epidemia "grave" e ci sono casi di trasmissione locale del contagio, ha reso noto la commisione sanitaria municipale cittadina. Wuhan dove abitano 11 milioni di persone è in quarantena dal 23 gennaio. Sebbene il numero di nuovi contagi (giornalieri) rimanga a una sola cifra, ci sono ancora casi di contagio locale, ha spiegato Zheng Yun, vicedirettore della commissione sanitaria della megalopoli. Per questo Zheng ha invitato i cittadini a rimanere vigili e a non lasciare le proprie case.