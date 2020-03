Coronavirus, Bolsonaro prova a chiudere la polemica tra Brasile e Cina

Coronavirus: Bolsonaro nega tensioni con Cina, giugno critico

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha negato l'esistenza di tensioni con Pechino, dopo la frase sulla responsabilità cinese dell'epidemia pronunciata dal figlio Eduardo, e si è detto disposto a telefonare al presidente Xi Jinping. "Non c'è problema con la Cina, zero problemi, se devo chiamare il presidente cinese, lo farò senza problemi", ha assicurato il leader di estrema destra, sottolineando che si è ormai "voltato pagina".

Bolsonaro, nel mirino in patria per la sua linea negazionista rispetto all'emergenza Covid-19, ha sostenuto che giugno probabilmente sarà il mese più critico per la lotta alla pandemia nel Paese latinoamericano e ha consigliato ai brasiliani di evitare di uscire di casa se non strettamente necessario.