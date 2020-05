Coronavirus, Bright, rimosso dall’incarico testimonia al Congresso dopo Fauci

Dopo la testimonianza di Anthony Fauci è toccato al dr Rick Bright intervenire alla Commissione Sanità del Congresso e riferire sul tema 'gestione della pandemia'.

Rick Bright era, durante la pandemia direttore dell’Autorità di Sviluppo e della Ricerca Avanzata Biomedica, in disaccordo con il Presidente Trump soprattutto sull’utilizzo senza prove del farmaco antimalaria idroclorochina. Poi improvvisamente è stato rimosso dall’incarico.

Ha presentato una denuncia su questo licenziamento e oggi è stato sentito dalla Commissione Salute per capire come il Governo si sia mosso durante la pandemia dal punto di vita sanitario e come sia stata protetta l’integrità scientifica in occasione della pandemia.

Ovviamente il dottore non ha risparmiato critiche all’operato della task force sul Covid 19.

‘ Se non ci sarà una risposta coordinata per contenere l’epidemia, avremmo l’inverno più buio della nostra storia’.

‘Le mie richieste, come mi è stato comunicato-ha detto Bright-stavano causando confusione e per questo sono stato rimosso. Ho visto tanta indifferenza sui miei allarmi, tante scuse e nessuna azione.Le mie ‘terribili' previsioni sono state sottovalutate dal Dipartimento della Salute’.

Gli allarmi del dr.Bright riguardavano molti aspetti. Tra questi la mancanza di una strategia nazionale di testing, la carenza di strategia su come identificare e reperire i componenti di diagnosi e trattamento del Coronavirus e sul timore che la riserva nazionale non prevedesse abbastanza test e forniture di protezione sanitaria.

Sull’arrivo del vaccino Bright ha sostenuto che se tutto andrà bene si potrà averne uno tra i 12 e i 18 mesi ma ha ammonito che ‘ se tutto questo andasse bene. Purtroppo fino ad ora abbiamo visto che non tutto ha funzionato così perfettamente. La mia preoccupazione è che se ci muoviamo troppo in fretta non tenendo conto degli aspetti critici potremmo non avere una valutazione completa della sicurezza di quel vaccino e quindi ci vorrà tempo’.

‘Penso- ha continuato il dottore-che dovremmo seguire con rigore le osservazioni degli scienziati soprattutto sui rischi che si possono correre se non vengono seguite le ‘guide lines’.Anche perchè la finestra di opportunità per gestire la pandemia si sta purtroppo chiudendo’.

‘Abbiamo fatto passi sbagliati che non abbiamo corretto-ha concluso Bright-avremo potuto fare meglio, e ora il virus si sta ancora muovendo dappertutto’.