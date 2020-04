Coronavirus, Cina: al via test clinici per 2 vaccini

I due potenziali vaccini contro il coronavirus della Cina

La Cina ha approvato per i test clinici, già cominciati, due potenziali vaccini inattivati contro il coronavirus. Lo riferisce l'agenzia Xinhua, che cita il meccanismo di prevenzione e controllo del nuovo coronavirus del Consiglio di Stato, il governo cinese.

I due vaccini inattivati, cioè prodotti usando virus e batteri uccisi, sono stati sviluppati dal Wuhan Institute of Biological Products, affiliato al gruppo statale China National Pharmaceutical Group, e dal gruppo di Pechino Sinovach Research and Development. Fino a oggi, la Cina aveva dato il via libera ai test clinici di un vaccino sviluppato congiuntamente dal gruppo di Tianjin, CanSino, e dall'Accademia di Scienze Mediche Militari cinese: una prima fase di sperimentazione su 108 volontari si è conclusa il 2 aprile scorso a Wuhan, la città della Cina interna da cui si è diffusa l'epidemia, ed è cominciato il reclutamento di volontari per la seconda fase di test sugli umani.