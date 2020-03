Coronavirus di ritorno, timori in Cina: 4 nuovi casi a Wuhan e 16 importati

Crescono i timori in Cina per il "contagio di ritorno": la Commissione sanitaria nazionale ha segnalato 20 nuovi contagio nella giornata di ieri, di cui 4 a Wuhan, focolaio del Covid-19, e 16 importati dall'estero (saliti a 111 totali), che sono risultati in maggioranza per il secondo giorno di fila. I morti in più sono 10, tutti nell'Hubei, la provincia di cui Wuhan è capoluogo. Altri 1.370 pazienti sono stati dimessi venerdi' dagli ospedali, portando la percentuale di guarigione sugli 80.844 contagi certi, all'82,76%.

Tra i 16 nuovi casi importati dall' estero e accertati sabato, 5 sono relativi a Pechino, 4 allo Zhejiang, 3 a Shanghai e al Gansu, e uno al Guangdong. Tutte le municipalità e le province interessate dal fenomeno hanno rafforzato i protocolli sugli accertamenti medicoo-sanitari dei visitatori in arrivo dall'estero, soprattutto da Paesi duramente colpiti dal coronavirus.

Con i 1.370 pazienti dimessi ieri dagli ospedali, i guariti si sono portati a 66.911, secondo il bollettino quotidiano della Commissione sanitaria nazionale. Mentre sui contagi complessivi di 80.844, la quota di decessi e' di 3.199 unita'.