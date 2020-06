Coronavirus, Germania, indice R0 schizza a 2,88: rischio nuove restrizioni

Germania, nuovo focolaio e boom di contagi

In Germania l'indice R0 è schizzato a 2,88 domenica 21 giugno, rispetto a 1,79 del giorno precedente, aprendo alla possibilità di nuove restrizioni nel Paese. Lo ha sottolineato il Robert Koch Institute (Rki). A pesare sull'R0 tedesco è il focolaio nella Renania Settentrionale-Vestfalia (Nrw) dove 1.331 lavoratori di un mattatoio a Guetersloh sono stati trovati positivi al Covid-19.

In 7 mila sono stati messi in quarantena e il leader del Land, Armin Laschet, ha sottolineato che "c'è un enorme rischio di pandemia"; non ha escluso restrizioni, ma ha sottolineato di attendere i consigli del Robert Koch Institute che ha inviato esperti nella regione.