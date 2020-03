Coronavirus, i gilet gialli se ne fregano: manifestazione a Parigi

Circa 400 gilet gialli hanno manifestato a Parigi nonostante il divieto di assembramento introdotto in Francia a causa della pandemia di coronavirus. Lo riferisce Le Figaro, ricordando che ieri uno dei volti noti del movimento di protesta, Maxime Nicolle, aveva fatto appello al buon senso, esortando a non scendere in strada. "Se domani, manifestiamo, passeremo per tutto tranne che per persone intelligenti, metteremo in pericolo le persone e ci metteremo in pericolo", aveva sottolineato.