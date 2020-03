Coronavirus, chiude il Louvre di Parigi. Decisione presa fino a nuovo ordine

Il Louvre chiuso per coronavirus

Il museo del Louvre di Parigi, il museo più visitato al mondo, ha decretato la chiusura fino a "nuovo ordine", per prevenire il contagio da coronavirus. "In ottemperanza alle direttive del governo, il museo del Louvre chiude venerdì 13 marzo alle 18 fino a nuovo avviso", ha dichiarato il museo in una nota. La decisione arriva dopo che anche la Francia ha visto aumentare esponenzialmente i casi di contagio, portando le autorità ad adottare misure restrittive. All'interno del museo c'erano già state assemblee indette dai lavoratori per discutere della situazione. Anche le due mostre "Albrecht Altdorfer" e "Da Donatello a Michelangelo", sono state rinviate.

Anche la Tour Eiffel chiusa per coronavirus

La Tour Eiffel, il monumento simbolo della Francia, resterà chiusa da oggi e “fino a nuovo ordine” a causa del coronavirus: è quanto annuncia la Sete, la società che gestisce il monumento parigino, tra i più visitati al mondo.

“A causa dell’epidemia di Covid-19, la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel annuncia la chiusura della Torre da questa sera alle ore 21”, riferisce la società che gestisce la Dama di Ferro, esprimendo l’auspicio di “poter riaprire molto rapidamente, quando la situazione sanitaria lo consentirà”.