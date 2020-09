Esteri

Domenica, 13 settembre 2020 - 20:21:00 Coronavirus, Israele torna in lockdown per almeno tre settimane Israele, Netanyahu: lockdown per almeno tre settimane

Benjamin Netanyahu Coronavirus, Israele torna in lockdown per almeno tre settimane Il governo israeliano ha deciso un lockdown di tre settimane a partire da venerdi', con la possibilita' che sia esteso oltre. Lo ha annunciato il premier Benyamin Netanyahu al termine di una seduta straordinaria del governo. "Prevediamo che durera' almeno fino alla festa di Simchat Torah", il 10 ottobre. In risposta ad una domanda Netanyahu ha negato recisamente che il suo governo abbia fallito nel contenimento della pandemia