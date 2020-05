Coronavirus, la Francia blocca uso clorachina. L'allarme: "Aumenta mortalità"

Dalla fine di marzo, l'idrossiclorochina - un farmaco derivato dall'anti-malaria clorochina - poteva essere prescritto a titolo derogatorio in ospedale e solo per i pazienti gravemente colpiti, su decisione collegiale dei medici. La decisione del governo, come scrive Repubblica, è dovuta alla pubblicazione di un nuovo studio pubblicato dalla rivista The Lancet che evidenzia un maggior rischio di mortalità tra i pazienti Covid19 che prendono idrossiclorochina e clorochina.

Il governo francese ha abrogato mercoledì le disposizioni derogatorie che autorizzavano la prescrizione dell'idrossiclorochina contro il Covid 19 in ospedale.

Secondo un'équipe di ricercatore dell'università La Sorbona di Parigi, i farmaci antimalarici sembrano essere collegati a problemi al cuore, mentre non sembrano produrre benefici sui pazienti, sia presi da soli che insieme ad un antibiotico.