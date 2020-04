Coronavirus, la 'quarantena' del re thailandese, in Baviera con 20 concubine

Il Coronavirus ha invaso tutto il mondo, nessuno si sente ormai più al sicuro a casa sua. Così il re di Thailandia ha deciso di trascorrere parte della sua quarantena non in Asia ma in Europa, più precisamente in Germania a Garmish. Maha Vajiralongkorn, alias Rama X, - si legge sul Corriere della Sera - sta trascorrendo le sue vacanze invernali nel villaggio in Baviera, insieme a 20 concubine e a un nutrito seguito di cortigiani e servitori. Secondo la Bild Zeitung, il monarca avrebbe affittato l’intera struttura di un Hotel per alloggiarvi il seguito. Rama e le sue due decine di amanti, soggiornerebbero invece in una villa sulle rive del lago Starnberg, a circa 30 chilometri dall’hotel, di cui egli sarebbe proprietario. Nel frattempo, però, 119 persone del seguito sarebbero state rispedite a Bangkok, perché c’era il sospetto che avessero contratto il coronavirus. Dall’Asia, nessuna notizia se siano poi state sottoposte a test, né tantomeno sui risultati.