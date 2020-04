Coronavirus. Mandetta, medico del Brasile, contro il negazionista Bolsonaro

Mandetta è un medico brasiliano, Ministro della Salute del Brasile, che sta prendendo in mano il Paese in questa epidemia nonostante il totale disaccordo con il Presidente Juan Bolsonaro. Sembra un po’ la copia dell’altro luminare, dr Anthony Fauci che alla Casa Bianca si è scontrato più volte con Trump chiedendogli di cambiare idea.

Da una parte un Presidente che sembra essere rimasto sulle prime posizioni negazioniste di Trump riguardo la pericolosità del virus, dall’altra un medico che, dopo aver all’inzio seguito il suo capo, ha virato a 360 gradi cominciando a seguire le indicazioni dell’OMS. Il suo obiettivo è di contenere le decisioni del Presidente e cercare di difendere i 250 milioni di abitanti del Paese.

E il 76% del Brasile è con lui mentre il 39% non è affatto d’accordo con le idee di Bolsonaro.

E il presidente, temendo questa notorietà, non gli risparmia attacchi sui media. ‘Puo’ darsi che Mandetta tenga ragione ma gli manca un pò di umiltà per guidare il Brasile in un momento drammatico come questo. Abbiamo bisogno di vincere’.

La risposta del medico Ministro non si è fatta attendere ‘il Presidente ha un mandato popolare e parla, io che questo mandato non ce l’ho, lavoro’.

Coronavirus. Il Ministro della Salute protagonista nella crisi contro il Presidente Bolsonaro

Mandetta cattolico, accanito lettore della Bibbia, conservatore, contrario all’aborto, difensore della marihuana per fini terapeutici è diventato in questo grave momento un personaggio in Brasile. Ogni giorno nel briefing televisivo risponde, spiega e ammonisce sui comportamenti da tenere per evitare la diffusione del contagio. Ormai è un’icona con le sue apparizioni in maniche di camicia e con la divisa della Sanità Pubblica. ‘E’ una grande battaglia quella che stiamo combattendo-dice convinto Manetta-che necessita di grande pazienza e molta resilienza’.

E il deputato Fabio Trad, nipote del Ministro, ha scritto a Bolsonaro via twitter ‘il problema signor Presidente è che se Mandetta la seguisse il Brasile avrà un genocidio. Sia umile signore, e riconosca che un medico è molto più preparato per combattere un’epidemia di un capitano in pensione’.

Preoccupato per la crescente popolarità del medico Bolsonaro ha cercato di ridurre la visibilità del suo ‘avversario’ mettendogli accanto, durante i briefing quotidiani in televisione, altri due o tre ministri.

Ma la visibilità e la fiducia dei brasiliani nel medico ispirato dalla scienza e dalla Bibbia sembra non diminuire. Come pure l’irritazione del Presidente. Le voci di una possibile destituzione del dottore sono sempre più insistenti tanto che ha messo le mani avanti dicendo’ in ogni caso non abbandono la barca per mia volontà’. E intanto il virus avanza.