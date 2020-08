Coronavirus, l'Oms loda l'Italia e Speranza: "Fonte d'ispirazione per tutti"

"Grazie mille al ministro della Salute italiano per il suo forte sostegno all'Organizzazione mondiale della sanità" impegnata nella lotta alla pandemia. Lo scrive su Twitter il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, dopo l'incontro ieri in videoconferenza con Speranza, sottolineando che la "leadership e l'umiltà" del ministro "sono fonte di ispirazione per altri Paesi, che stanno imparando e agiscono in base all'esperienza dell'Italia".