Coronavirus, svolta per le vacanze in Grecia. Porte aperte ai turisti vaccinati

L'emergenza Coronavirus continua in tutto il mondo. Il numero di persone positive resta elevato e preoccupa la situazione negli ospedali, specie nei reparti di terapia intensiva. Drammatico il dato giornaliero dei morti. Ma grazie ai vaccini, aumenta anche l'ottimismo. In questa direzione va il patto stipulato tra Grecia e Israele, il primo ministro greco Kyriàkos Mitsotakis e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, - si legge sul Messaggero - hanno stretto un accordo sul turismo, che riguarda anche la libera circolazione dei cittadini vaccinati: come ha spiegato Netanyahu, «greci e israeliani vaccinati contro il Covid, potranno muoversi liberamente tra i due paesi, senza essere sottoposti a quarantena e senza alcuna limitazione». L'obiettivo è di estendere l'accordo a tutti i Paesi e di rendere operativa questa proposta, anche tramite l'Ue prima dell'estate.

Nel frattempo, - prosegue il Messaggero - il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel ha preso posizione a favore della proposta greca, e secondo quanto filtra da Bruxelles, anche la presidente della Commissione, von der Leyen, ha mostrato grande interesse. Non è detto, però, che i ventisette riescano ad accordarsi prima dell'inizio dell'estate. E in questo caso l'accordo tra singoli stati membri, sarà l'unica alternativa possibile, anche per fornire un aiuto sostanziale alla ripartenza di centinaia di migliaia di alberghi, ristoranti e a tutto l'indotto del turismo.